K18（K18と造幣局検定刻印入）12面トリプル喜平ネックレスサイズ約50cm 重さ約51.1g輝きが凄く、太さも有り高級感が凄くあります‼こちらの商品は5上旬に購入した物ですが使用回数は少なく微かな小傷があるぐらいです。写真のケースで発送いたします。ロックはシングルセーフティ仕様。掲載している写真は全て実物でございます。購入前に掲載写真やサイズ等について、十分にご検討・ご確認の上ご購入ください。サイズが合わない等での交換には応じかねます。質問等についてはご購入前にお気軽にご相談ください。日本製※造幣局検定刻印付貴金属製品の品位試験を行い、この試験に合格したものには、証明記号を打刻してその品位を証明しています。保証書はございませんが、100％本物です。



12面トリプル 喜平ネックレス 51.1g 美品 | labiela.com



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