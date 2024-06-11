newera ニューエラ　キャップ　9twenty LA ドジャース　新品　青

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商品詳細
◎ ご覧頂き誠にありがとうございます。 メルカリ内で非常に【模倣品】が多過ぎるのでお気をつけ下さい。私が出品しておりますのは●完全正規品●となっております。NEWERAnewera9twentyキャップLAドジャース CAPです！！！シンプルながら抜群にカッコいいこちらの CAPどんなコーディネートにもあいます。サイズは ☆アジャストタイプ☆56.8～60.6カラー ブルーメンズ でも レディース でもご活躍して頂けます♪♪只、あくまでも並行輸入品となりますので、完璧を求める方、神経質な方はご遠慮下さい。尚、発送はネコポスになります。なるべくコンパクトにして発送致します。ご理解の程宜しくお願い致しますm(__)m#ニューエラ#newera#ヤンキース#Yankees#BLACK#帽子#キャップ#ブラック#ロサンゼルス#ドジャース#LA#MLB#メジャー#ベースボール#NY #メンズ #レディース #ネイビー
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