PUMAアヴィエートランニングシューズ27.5cm

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PUMAアヴィエートランニングシューズカラー…レッドシーン···ランニング/トレーニング昨年家族が購入しました。他のスニーカーを使っていてこちらは出番がないままなので、どなたか使ってくださる方にお譲りします。未使用ですが、自宅保管してあった品ですので中古品となります。見当たる傷や汚れは予め書かせていただいているつもりですが素人検品となりますので、細かなところをお気になさる方はご遠慮ください。お値引き不可。発送は、箱に送り状をそのまま貼付して送らせていただきます。