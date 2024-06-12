マイケルコース MICHAEL KORS 折り財布 メンズ

この度は当ショップをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。ハワイのアウトレットで購入した商品です。在庫処分中でお値下げ交渉可能ですので、お気軽にお問い合わせください♪■ブランド名:MICHAELKORS■商品名:BILLFORDWPASSCASE■型番/カラー:36U9LHRF6L/LUGGAGE■サイズ:縦9.5cm×横12cm×幅2cm■仕様:開閉:オープン開閉/内部:カードポケット×8,札入れ×2,オープンポケット×2■素材:レザー



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