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WTAPS T-6 01 / CAP. COTTON. TWILL
商品番号 U45428666224
商品名

WTAPS T-6 01 / CAP. COTTON. TWILL
ブランド名 ダブルタップス
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WTAPST-601/CAP.COTTON.TWILLサイズ　フリーカラー　グレーWTAPS®のグラフィックをフロントパネルに刺繍したストレッチコットンのボールキャップ。背面にはオリジナルバックルのアジャスターストラップ付き。
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