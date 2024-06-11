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本革 長財布 牛革 手編み メンズ　お洒落　薄型 軽量 大容量 便利 長財布
商品番号 B27587715756
商品名

本革 長財布 牛革 手編み メンズ　お洒落　薄型 軽量 大容量 便利 長財布
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

通常価格16000円→5000円新品未使用　送料無料素材：ソフト牛革色:紺色重さ:100gサイズ：横19cm縦9.5cm厚さ1cmカード入れ×10小銭入れ×1札入れ×2フリーポケット×2他にもハンドメイドのノーブランド財布(サイフ)、バック(カバン鞄)、レザー、革小物など出品していますので是非他の出品もご覧ください。よろしくお願いいたします。レディース本革　レザートーンオイルヌメ革ハンドメイド皮革かばん鞄レザークラフトfesフェスズッケロズッケロフィラートRobitaロビタgentenゲンテンカンミアルベロオールドコーチイルビゾンテダコタリンネルキナリノHERZ土屋鞄クレドランロンハーマンCI-VAチーバBREEブリーヌメ革シンプル
http://narcologia.ru/goods/financier479060.html
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