本革 長財布 牛革 手編み メンズ　お洒落　薄型 軽量 大容量 便利 長財布

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通常価格16000円→5000円新品未使用 送料無料素材：ソフト牛革色:紺色重さ:100gサイズ：横19cm縦9.5cm厚さ1cmカード入れ×10小銭入れ×1札入れ×2フリーポケット×2他にもハンドメイドのノーブランド財布(サイフ)、バック(カバン鞄)、レザー、革小物など出品していますので是非他の出品もご覧ください。よろしくお願いいたします。レディース本革 レザートーンオイルヌメ革ハンドメイド皮革かばん鞄レザークラフトfesフェスズッケロズッケロフィラートRobitaロビタgentenゲンテンカンミアルベロオールドコーチイルビゾンテダコタリンネルキナリノHERZ土屋鞄クレドランロンハーマンCI-VAチーバBREEブリーヌメ革シンプル