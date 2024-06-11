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CRAZY PIG クレイジーピッグ　5スカルクロスボーン　【サイズ直し】
商品番号 T65547539454
商品名

CRAZY PIG クレイジーピッグ　5スカルクロスボーン　【サイズ直し】
ブランド名 クレイジーピッグ
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···シルバー５SKULLS\u0026CROSSBONESBANDリングです。サイズ直しをして約19.5号にしています。(画像3枚目)サイズ直し以外は目立つダメージもなく、状態は良好です。＊リングスタンドは撮影用です。商品には含まれません。
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