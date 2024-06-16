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ナバホ　リング　ヴィンテージ
商品番号 P74532629905
商品名

ナバホ　リング　ヴィンテージ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 2,301 円
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商品詳細

昔お台場の稲妻フェスティバルにてbighandのブースで購入した物になります。ブランドはないですが、デザイン良く気に入って使用しておりました。サイズは内径約5.7内周1.9約16〜17号素人採寸の為少しの誤差はご了承ください。4枚目の画像のリングもお付けします。此方は約11号おまけ程度にお考えください。ターコイズですが、石の鉱山は不明です。経年変化による擦れ、変色シルバー特有の味とお考えいただきますよう御理解いただける方、画像を確認の上購入お願いいたします。材質···シルバーカラー···シルバー装飾···ターコイズ
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