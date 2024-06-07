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70年代前期シドチェーン 左向きラビット 超貴重シドヴィシャス
商品番号 Y18122846013
商品名

70年代前期シドチェーン 左向きラビット 超貴重シドヴィシャス
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 48,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

70年代のラビット社製南京錠になります。　　ヴィンテージ品が出品されている物は右向きのラビットですが、シドヴィシャス本人が着用していたのは本出品の物と同じ左向きのラビットと言われています。開閉はコツがいりますがちゃんと開閉します。説明書きもお付けいたします。オリジナルの鍵が1つ付属します。オリジナルではないチェーンもお要りでしたらお付けいたしますので購入時にお申し付けください。この左向きラビットのシドチェーンはまずお目にかかれない大変貴重な物です。当方入手したものの長らく着用せずに保管しておりました。どなたか大切にしてくださる方にお譲りしたいと思い出品する事にしました。よろしくお願いいたします。材質···その他金属カラー···グレー
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