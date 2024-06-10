★在庫処分 jxleichi 財布 メンズ 長財布 栃木レ 8*2.5 グリーン

補足説明：jxleichi財布メンズ長財布栃木レザー本革さいふYKKファスナー25枚カード収納可能カードケース一流の財布職人が作る男性紳士サイフ財布レディース長財布20*10.8*2.5グリーンご覧頂きありがとうございます。新品・未使用の売れ筋商品のみ扱っています。複数店舗で販売させて頂いておりますため、売り切れ次第、終了となります。弊社はお客様の手元に最速で商品をお届けする仕組みを採用しております。ご注文頂いたのち、翌日～3日以内にお手元に到着致します。※商品により例外もあります。※離島は例外となります。商品説明 ：ブランドjxleichi色グリーンスタイル经典的パターンソリッド特徴スキミング防止機能この商品について【こだわった細部】外側には栃木レザーを使用,内側には高級合皮マイクロファイバーレザーを採用し,栃木レザーは、「原皮」から、「革」になるまで、20以上もの工程があります。最初は固いヌメ革も、使い込むほどに柔らかく馴染んでいきます,天然の革を使用している為、使用する部位により商品に個体差があり色ムラや生態などがある場合がございます。天然皮革の特徴としてご了承くださいますようお願い申し上げます。【収納力たっぷり】Jxleichi長財布はラウンドファスナーを備え、大容量で高い収納力を実現します。最大25枚カード収納可能、また、ICカード、定期、チケット、お札、硬貨、名刺、免許証、領収書、スマホなども入れられ、機能性の高い収納ウォレットです【使い勝手の良い】オルガンデザインを採用しており、180°展開できます。財布の中身が一目で見えます。紙幣と硬貨を分けて、整然として収納でき、思いやりの設計となっています【使い勝手の良い】オルガンデザインを採用しており、180°展開できます。財布の中身が一目で見えます。紙幣と硬貨を分けて、整然として収納でき、思いやりの設計となっています【YKKファスナー】長財布の故障要因として最も多いのがファスナー不良。jxleichi通常の約1.5倍のコストがかかるYKKファスナーを採用して、耐久性抜群·開閉のスムーズさともに段



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