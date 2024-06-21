PF flyersオールグリーン ハイカット スニーカー　26 beams

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商品詳細
商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。箱や付属品はありませんが、使用せずに保存しておりましたので未使用です。サイズは26。オークションサイトなどで500件以上取引していましたので、梱包は問題ないと思います。値下げは徐々に行う予定です。即購入歓迎です。送料無料。
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