メンズ スニーカー 安全靴 作業靴 ミッドソール 軽量 通気性 耐摩耗 ...

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商品詳細
メンズスニーカー安全靴作業靴ミッドソール軽量通気性耐摩耗クッション性■商品コード：AXZ067商品詳細:カラー:/A01/A02/A03/A04サイズ:/23/23.5/24/24.5/25/25.5/26/26.5/27/27.5/28【素材】PU、その他注意事項※画像のお色に関して出来るだけ現物に近いように努力しておりますが、お客様の各パソコンのモニター、また撮影状況によって実際の商品とは多少異なる事がございます。※発送について都合によって、4-7日以内の発送となります。※沖縄追加送料1500円（北海道を除く）
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