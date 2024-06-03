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AMBUSH ROLLIE CHAIN BRACELET
商品番号 C68551624855
商品名

AMBUSH ROLLIE CHAIN BRACELET
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 4,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】AMBUSH（アンブッシュ）【アイテム】ブレスレット・バングル【カラー】ゴールド【実寸(cm)】腕まわり:20cm,幅:1cm【付属品】巾着袋　箱【素材】ステンレススチール※購入してほとんど着けていません。あくまでも中古品ですのでご理解のほど宜しくお願い
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