AMBUSH ROLLIE CHAIN BRACELET

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商品詳細
【ブランド】AMBUSH（アンブッシュ）【アイテム】ブレスレット・バングル【カラー】ゴールド【実寸(cm)】腕まわり:20cm,幅:1cm【付属品】巾着袋 箱【素材】ステンレススチール※購入してほとんど着けていません。あくまでも中古品ですのでご理解のほど宜しくお願い
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