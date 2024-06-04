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ニューエラ　ヤンキース 59FIFTY 黒　ワールドシリーズ　7 5/8
商品番号 A50832500532
商品名

ニューエラ　ヤンキース 59FIFTY 黒　ワールドシリーズ　7 5/8
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック形···ベースボール2021年秋冬のシーズン商品のため現在生産されていないレア商品です。着用回数１回のため傷汚れはなく美品です。値引き相談可。
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