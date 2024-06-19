少女革命ウテナ 脚本集 上下 セット 薔薇の花嫁 薔薇の刻印 アニメージュ 文庫

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商品詳細
少女革命ウテナ脚本集「上薔薇の花嫁」「下薔薇の刻印」榎戸洋司#榎戸洋司#榎戸_洋司#本#芸術／演劇・映画2冊完結セットです。中古品ですので全体的にヤケがあります。カバーはクリーニングしております。書き込みやマーカー跡はありません。防水のため透明パックに入れてお届けいたします。他にもいろいろな本を出品しています！#らもーんのヒント屋
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