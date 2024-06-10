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FOLLOW カラットゾーン　ミンギュ　セブチ　ソウルコン　トレカ
商品番号 J93261701838
商品名

FOLLOW カラットゾーン　ミンギュ　セブチ　ソウルコン　トレカ
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 4,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FOLLOWのソウルコンでもらったカラットゾーンのミンギュ1枚になります。2日間参戦し2枚ともミンギュなため1枚出品します。本日発送予定です。雨防止、硬化ケースにいれて発送します。即購入OK⭕️ソウルコン　セブチ　CARATZONEミンギュ　トレカ
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