FOLLOW カラットゾーン　ミンギュ　セブチ　ソウルコン　トレカ

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商品詳細
FOLLOWのソウルコンでもらったカラットゾーンのミンギュ1枚になります。2日間参戦し2枚ともミンギュなため1枚出品します。本日発送予定です。雨防止、硬化ケースにいれて発送します。即購入OK⭕️ソウルコン セブチ CARATZONEミンギュ トレカ
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