【極美品】PSP-1000 付属品完備　専用リモコン付イヤホン　専用ポーチ

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【週末限定値下げ】SONYPlayStationPortablePSP-1000color:BLACK【未使用に近い極美品です♪】使用頻度少なく綺麗なPSP1000です♪高機能で重厚感のある初代PSPです！古いゲーム機ですので、これほど綺麗な状態の物も少なくなってきました！外箱含めた付属品の状態も良いです。コレクションなどにもいかがでしょうか^_^◼︎付属品PSP1000本体専用リモコン付きイヤホン（未使用）純正充電ケーブル純正バッテリー純正ソフトケース（未使用）外箱・内箱説明書一式本体保護用カバー（白い袋）純正メモリーカードおまけのソフト（モンハン3rd）（本体状態について）動作確認に為、15分程度使用しましたが問題ありませんでした。全体的に目立った傷や、劣化による変色などはありません。画面は保護フィルムが貼ってあります。（バッテリーについて）現状、充電使用可能なものですが残量はわかりませんので、おまけとしてご理解いただけたら幸いです。他にも細かな見落としがあるかもしれませんが、古いものですので中古品としてご理解をいただけたらと存じます。気になる点の写真追加のご依頼や、ご質問がございましたら何なりとお申し付けくださいませ。◾️即日発送いたします。（夜間、土日は遅れる場合があります。）◾️アルコール消毒しております。他にもご質問などございましたら、お気軽にコメントください♪よろしくお願いいたします^_^ゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONY#PSP-1000#PSP-2000#PSP-3000