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恐竜戦隊ジュウレンジャー ファミコンソフト発売当時購入してその後は箱に入れて保管してました。箱の状態は当時の物ですので角の所は傷んでいます。当時のモノになりますのでご理解の程よろしくお願いします。コメント等あればお気軽にしてください。