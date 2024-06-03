ヤマハ　YAMAHA　電子ピアノ用スタンド　L-85（黒）

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※電子ピアノ本体P-95を別途出品していますので、関心があればご覧ください。種類···電子ピアノアクセサリー・パーツ···スタンド生産完了品希望小売価格：13,200円（税込）2007年11月発売P-115/P-105/P-95/P-45対応スタンド購入は2011年です。それなりに汚れ・傷みはあると思いますので、あくまでも中古品としてご理解下さい。最初の写真は組み上げた状態ですが、ばらして送ります。三枚の板を6本のネジで組み立てることになります。電子ピアノはこの上に乗っけて、4本のネジで固定します。添付の組み立て図には予め取り付けられている表示の側板用の金具も、取り外して梱包します。5枚目の写真です。転倒防止用の金具が付属していますが、ネジ4本のうち１本が欠品です。側板の穴をかくす黒いプラスチックの蓋が欠品です（4枚目の写真の左上）梱包は新しく購入したスタンドの梱包材をそのまま利用します。最後の写真です。