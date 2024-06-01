サトシゲッコウガEXプロモ キャラソンプロジェクトCD佐香智久サイン入り

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商品詳細
サトシゲッコウガEXプロモ（290/XY-P）XYアニメ「ポケットモンスターXY＆Z」キャラソンプロジェクト集vol.2-総集編初回生産限定盤-ブランド：ポケモンカードゲームパッケージ：シングルカード言語：日本語商品内容・アニメ「ポケットモンスターXY＆Z」キャラソンプロジェクト集vol.2-総集編-（初回生産限定盤B）佐香智久サイン入り・サトシゲッコウガEXプロモ(290/XY-P)未開封サイン入りのため、商品自体は開封済みです。(外袋粘着力弱め)ポケモンカードは未開封です。DVDとCD一度再生済み。暗所にて保管していました。商品ページは予告無く削除する場合があります。種別···サプライ／グッズ種別···シングルカード
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