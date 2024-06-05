ピンク・フロイド P・U・L・S・E驚異RESTORED \u0026 RE-EDITED

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商品詳細
輸入盤ですが、日本の標準的ブルーレイプレーヤーで再生可能です。DISC2には日本語字幕付きです。2Blu-ray、60Pブックレット付き【収録内容】[DISC1] コンサート1.クレイジー・ダイヤモンド2.幻の翼3.運命の鐘4.テイク・イット・バック5.転生6.時のない世界7.キープ・トーキング8.アナザー・ブリック・イン・ザ・ウォール(Part2)9.吹けよ風、呼べよ嵐『狂気』全曲演奏10.スピーク・トゥ・ミー11.生命の息吹12.走り回って13.タイム~ブリーズ（リプライズ）14.虚空のスキャット15.マネー16.アス・アンド・ゼム17.望みの色を18.狂人は心に19.狂気日食20.あなたがここにいてほしい21.コンフォータブリー・ナム22.ラン・ライク・ヘル[DISC2]ボーナス・マテリアルMusicVideos:1.テイク・イット・バック19942.運命の鐘3.孤立TourRehearsal4.壁が崩壊した日…Version15.壁が崩壊した日…Version26.ロスト・フォー・ワーズConcertScreenFilms7.クレイジー・ダイアモンド8.スピーク・トゥ・ミー9.タイム10.虚空のスキャット11.マネー12.アス・アンド・ゼム(Black\u0026White)13.アス・アンド・ゼム(Color)14.狂人は心に＋狂気日食1994NorthAmericanDates15.狂人は心に＋狂気日食1994NorthAmericanDates16.狂人は心に1994-EarlsCourt,LondonDatesDocumentaries\u0026AdditionalMaterial17.『対』カバー撮影18.『P.U.L.S.E』TVスポット/PulseTVad19.飛行船20.ビハインドザシーン『対』ツアー・クルー・インタビュー21.あなたがここにいてほしい（Rock\u0026RollHallofFameInduction)22.吹けよ風、呼べよ嵐LiveInHanover23.天の支配LiveInMiami1994
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