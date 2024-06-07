ヴァルハラ 公式認定資料集

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商品詳細
※こちら実家保管のため、発送日数が状況により異なります。発送日が知りたい方はお気軽にコメントください。自宅保管のため、本表面のスレやページ部分に折れあり(写真参照)本類は基本、ビニール➝プチプチ➝紙袋で梱包して発送いたしますのでご了承ください。(ダンボール等箱は常備してませんので基本は紙袋になります。)
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