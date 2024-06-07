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TREASURE 2021 WELCOMING KiT VIDEO 新品未開封
商品番号 K46440177935
商品名

TREASURE 2021 WELCOMING KiT VIDEO 新品未開封
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TREASURE’S2021WELCOMINGCOLLECTION:KiTVIDEO2点セット　チェ・ヒョンソク、ジフン、ヨシ、ジュンギュ、ユン・ジェヒョク、アサヒ、ドヨン、ハルト、パク・ジョンウ、ソ・ジョンファン　ビデオ　キット★未開封ですが、裏にシール跡（シュリンクの上）がありますので神経質な方はご遠慮願います。未開封なので不備等対応不可　★ご購入意思のないいいねご遠慮願います！！★一度人手に渡った物なので美品をお求めな方はご遠慮願います。★その他海外製品は初期よりスレ、折れ、シュリンク破れ等ある可能性ご了承願います。★匿名配送★バラ売りは1点4500円★プロフご一読ください！！
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