TREASURE 2021 WELCOMING KiT VIDEO 新品未開封

TREASURE’S2021WELCOMINGCOLLECTION:KiTVIDEO2点セット チェ・ヒョンソク、ジフン、ヨシ、ジュンギュ、ユン・ジェヒョク、アサヒ、ドヨン、ハルト、パク・ジョンウ、ソ・ジョンファン ビデオ キット★未開封ですが、裏にシール跡（シュリンクの上）がありますので神経質な方はご遠慮願います。未開封なので不備等対応不可 ★ご購入意思のないいいねご遠慮願います！！★一度人手に渡った物なので美品をお求めな方はご遠慮願います。★その他海外製品は初期よりスレ、折れ、シュリンク破れ等ある可能性ご了承願います。★匿名配送★バラ売りは1点4500円★プロフご一読ください！！



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