MXー10 CASIO

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商品詳細
MXー10CASIO当時の物カバン付き激レア、電源までは、付き確認済みすいませんがソフト別売り致しません普通に買えばソフト一本で1万しますよろしくお願いします！
http://narcologia.ru/goods/displease343531.html
http://narcologia.ru/goods/procurement937533.html
http://narcologia.ru/goods/unusable438774.html
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谷 裕紀彦（Bug太郎） on X:
【MSX】CASIO MX-10をハンドヘルドPC型にカスタム
【ゆっくりゲーム雑談】 MSX CASIO MX-10 ネット購入品紹介132
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