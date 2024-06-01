2PM ジュノ JUNHO SO GOOD LPサイズ盤 完全生産限定盤

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商品詳細
2PMJUNHOSOGoodLP版CDは1度も触ってません。袋があまり綺麗ではありませんが中はきれいです。「SOGOOD」JUNHOFROM2PM#JUNHOFROM2PM#JUNHO_FROM_2PM#K-POPCD#ジュノ#ジュノCD
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