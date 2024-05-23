訳有〜GTDaudio G-787　ワイヤレスマイク　4本セット

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ワイヤレスマイク４ch仕様のGTDaudioG-787です。少し前にヤフオクで落札した品物です。少し前にヤフオクに出品していたのですが、【周波数に問題があるのでは？】との質問を頂き、自分なりに調べたのですが、知識不足の為、確実な判断が出来ない状態です。※周波数はWS帯と呼ばれる帯域が近い様です。当方が購入した、ヤフオクの出品者に確認をしたのですが、下記の回答を頂きました。『この商品はAmazonでも国内向けに販売されている様です』との回答が有りました。詳細が掴めない為、訳有と言う事で出品致します。この事をご理解の上、購入をお願い致します。当方が、ヤフオクで落札した金額は30,500円でした。訳有と言う事で、この金額よりもお安く(送料も込み)出品しますので、この品物の詳細が分かる方、技術的知識の有る方、いかがでしょうか？基本的な動作確認済みです。当方は、実際に現場での使用はございませんが、動作チェックはしております。前のオーナーは実使用をしていたようですので、使用に伴うキズなどございます。※また、当方では今回の品物の製品仕様、技術的な質問など分かりません(販売サイトに英文が多いので、当方の解釈(翻訳)と実際に違いが有る可能性がある為)それでもOKという方のご購入をお願い致します。特に、知識不足で調べきれていない周波数に関しては特にご注意下さい。種類···マイク