【新品】 Nintendo Switch 本体 ネオンブルー / ネオンレッド

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。使用しないため出品させて頂きます。■商品概要バッテリー持続時間が長くなったモデルのNintendoSwitch本体(ニンテンドースイッチ)Joy-Con(L)ネオンブルー/(R)ネオンレッドになります。■型番：HAD-S-KABAA■状態：新品未開封販売店舗印あり 21.12.03■その他すり替え防止の為、キャンセルや返品は不可とさせて頂きます。購入して頂いた方優先とさせて頂きます。新品のため、動作確認などはしていません。新品ではありますが、個人保管となりますので、完璧品を求める方、神経質な方はご遠慮下さい。NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABA#Switchネオンカラー#任天堂#Nintendo#Switch#スイッチ#ニンテンドースイッチ本体#任天堂スイッチ#任天堂Switch#NintendoSwitch#ニンテンドースイッチ本体
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