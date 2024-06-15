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ニンテンドー DS Lite ポケモン ギラティナエディション 本体 未使用品
商品番号 B86334141396
商品名

ニンテンドー DS Lite ポケモン ギラティナエディション 本体 未使用品
ブランド名 ニンテンドーDS
特別価格 税込 26,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンセンター限定　ポケモンニンテンドーDSLiteギラティナエディション　本体未使用品ゲームソフトはございません。特典のフィギュアは未開封です。個人保管です。ポケモン大好きクラブの選考受注だったような気がしますが数量がかなり少なかったと思います。購入して月日が経っています。細かな点が気になる方は、ご遠慮ください。未使用なので、動作確認等は行なっておりません。他のサイトでも出品していますので、時間差でお取引できない場合もございます。予めご理解の程お願い致します。#ニンテンドー#Nintendo#任天堂#DS#DSlite#ポケモン#ポケモンセンター#ギラティナ
http://narcologia.ru/goods/freshman988056.html
http://narcologia.ru/goods/Addict74818.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate449248.html
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