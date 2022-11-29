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NCT U 1周年トレカ SUM CAFE
商品番号 X12370815180
商品名

NCT U 1周年トレカ SUM CAFE
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 5,175 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NCTUWITHOUTYOUTHE7thSENSE1stYEARAnniversarySUMCAFE限定トレカです！特に背景白のものはあまり見ないので希少かと思います。折り目、汚れがありますが封筒をひとつお付けします。トレカも、光の当て方によって初期傷があります。画像3,4もご覧になり、ご理解の上、購入をお願いします。神経質な方はご遠慮ください。硬貨ケースに入れ、防水しメルカリ便(追跡あり)で発送いたします。他のものとまとめ購入で割引いたします。よろしくお願いします。NCTUテイルテヨンテンドヨンジェヒョンマーク
http://narcologia.ru/goods/forthcoming305692.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect350970.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture86941.html
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