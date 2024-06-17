サイボーグ009コンプリートコレクション　コンクルージョンゴッズウォー全巻セット

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商品詳細
サイボーグ009コンプリートコレクション１弾怪物島編２弾移民編３弾ローレライの歌編４弾地下帝国ヨミ編５弾海の底編６弾海底ピラミッド編７弾ＲＥＤ編8弾ＢＬＵＥ編９弾ＷＨＩＴＥ編１０弾ＢＬＡＣＫ編１１弾ＧＯＬＤ編特別編集版コンクルージョンゴッズウォー全5巻の17冊になります。海底ピラミッドだけ確認できませんが他は初版です。焼けや擦れがあります。地下帝国は角にダメージがあります。ＢＬＵＥは天にダメージがあります。応募券が切り取られているものもあります。バラ売りは考えていません「サイボーグ009怪物島編」石ノ森章太郎定価:-#石ノ森章太郎#本#コミック／コミック
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