ポケモンカード バンギラスSA PSA10 連番

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商品詳細
バンギラスSAPSA10の連番になります！直出しで鑑定依頼しているワンオーナー品です。PSA鑑定ケース付きで梱包して配送いたします。カードの状態は写真をよくご確認の上、PSAの基準を参考にしてください。すり替え等防止のため購入後の返品はお受けできませんのでよろしくお願いします。即購入⭕️種別···シングルカードシリーズ···スカーレット\u0026バイオレットセット···強化拡張パックトリプレットビートセット···拡張パックスノーハザードセット···拡張パッククレイバーストカード名···079バンギラスレアリティ···AR鑑定状況···PSA10
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