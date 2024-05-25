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ポケモンカード バンギラスSA PSA10 連番
商品番号 A90314490876
商品名

ポケモンカード バンギラスSA PSA10 連番
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 3,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バンギラスSAPSA10の連番になります！直出しで鑑定依頼しているワンオーナー品です。PSA鑑定ケース付きで梱包して配送いたします。カードの状態は写真をよくご確認の上、PSAの基準を参考にしてください。すり替え等防止のため購入後の返品はお受けできませんのでよろしくお願いします。即購入⭕️種別···シングルカードシリーズ···スカーレット\u0026バイオレットセット···強化拡張パックトリプレットビートセット···拡張パックスノーハザードセット···拡張パッククレイバーストカード名···079バンギラスレアリティ···AR鑑定状況···PSA10
http://narcologia.ru/goods/message708827.html
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