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Odid トレカ　直筆サイン　クムジンホ　ジノ
商品番号 W36881640241
商品名

Odid トレカ　直筆サイン　クムジンホ　ジノ
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※購入前にコメントお願いします現時点で値下げの予定はございませんので、値下げ交渉のコメントはお控えいただけますと幸いです少年ファンタジー、Odidの購入イベントで当選した直筆サイン入りトレカです。スタンプのある部分にサインが入っております。手元に届いてからすぐにスリーブに入れて保管をしておりますが、海外製品のため初期傷ご理解お願いします。硬質ケースなどのご希望ございましたら追加料金でお受けします。厚紙補強をして匿名での発送予定です。何かご不明点などございましたらメッセージ下さい☺︎少年ファンタジー　소년판타지ソパンOdidジノクムジンホクムジノ금진호
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