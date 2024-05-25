ファイナルファンタジーⅦ ヴィンセント フィギュア コトブキヤ

ヴィンセント・ヴァレンタインコールドキャスト/コトブキヤフィギュア少しの間暗部のガラスケースにて飾っており、その後箱に戻しずっと保管しておりました。箱はスレ汚れアリ。フィギュア自体に欠品破損等は見られませんがかなり古いものなので状態に納得できる方でご購入お願い致します。当時価格12600円



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