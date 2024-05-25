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ファイナルファンタジーⅦ ヴィンセント フィギュア コトブキヤ
商品番号 S79765711489
商品名

ファイナルファンタジーⅦ ヴィンセント フィギュア コトブキヤ
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 3,509 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィンセント・ヴァレンタインコールドキャスト/コトブキヤフィギュア少しの間暗部のガラスケースにて飾っており、その後箱に戻しずっと保管しておりました。箱はスレ汚れアリ。フィギュア自体に欠品破損等は見られませんがかなり古いものなので状態に納得できる方でご購入お願い致します。当時価格12600円
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