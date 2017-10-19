ロジャーバレン写真集『BALLENESQUE』Roger Ballen サイン



The Theatre of Apparitions Roger Ballen ロジャー・バレン ...



KYOTOGRAPHIE | Roger Ballen



ロジャー・バレン来日記念トークイベント＆サイン会が銀座 蔦屋書店で ...



2023年最新】写真集 ベトナム戦争の人気アイテム - メルカリ



写真家ロジャー・バレンのトークイベントが開催 モノクロ、正方形の ...



Talk Event: Roger Ballen / Ballenesque] — POST



ONE PICTURE BOOK #85: THE AUDIENCE by Roger Ballen ...



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ONE PICTURE BOOK #85: THE AUDIENCE by Roger Ballen



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Outland, Roger Ballen / Roger Ballen | 小宮山書店 KOMIYAMA TOKYO ...



Roger Ballen Exhibition | emonphotogallery



ロジャー・バレン／Roger Ballen | IMAPEDIA | IMA ONLINE



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Outland, Roger Ballen / Roger Ballen | 小宮山書店 KOMIYAMA TOKYO ...

発売日：2017年10月出版社：Thames\u0026Hudson本 体：308mm×326mm仕 様：ハードカバー／モノクロ／336ページ／英語著 者：RogerBallen(著)／RobertJCYoung定 価：12,000円新品で購入しました本人サイン入りロジャー・バレンは、当時ベトナム戦争でカウンターカルチャーの震源地となったバークレー校で心理学を専攻し卒業した。世界がアイデンティティの危機を経験したこの時期に、彼はイントロスペクションを行うようになりました。写真は、自分自身と世界を探求するためのツールとなり、ロジャー・バレンは、最終的に5年に及ぶ数ヶ月の旅のために世界中を旅しました。この写真集は、ロジャー・バレンのこれまでのキャリアを振り返るもので、バレンの写真活動に対する貴重な洞察を含み、象徴的な未発表のイメージを収録しています。