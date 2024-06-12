DFESTA SEVENTEEN セブチ ヴァーノン 7/29 沖縄 トレカ

画像とタイトルの商品です。DFESTAホログラム7/29沖縄花火大会会場限定入場特典トレカENHYPENTOMORROWXTOGETHERStrayKidsNCTDREAMNCT127TWICESEVENTEENBTSNU’EST※こちらのホログラム複数所持しておりますが、他の方のも、拝見したところ製品の特性上全てのカードに初期傷として小さなスレがございます。スリーブに入れると目立たないので新品のスリーブに取り替えて発送致します。スリーブ、硬質ケース付きで発送致します。初期傷などご了承いただける方のみのご購入でよろしくお願いいたします。即購入OKプロフィールご確認ください。注意事項:コンビニ支払いは3時間以内可能な方のご購入をお願いします。購入者都合のキャンセル承れません。購入意思のある方のみよろしくお願いします。



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