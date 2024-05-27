その着せ替え人形は恋をする　全巻セット

ご覧頂き誠にありがとうございます。11巻までの全巻セットとなります。※1巻上部に若干傷がございますがそれ以外は目立った傷や汚れは見当たりません。しかし、あくまでも人の手に渡った物です。神経質な方や過度に状態を気にされる方はお控え下さい。新品の緩衝材で補強した上で段ボールに入れて発送させて頂きます。発送まで4日〜7日お時間を頂きます。予めご了承下さい。即購入して頂いて問題ありません。



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