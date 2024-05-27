ヴォルフガング・ライプ展　2003年図録

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商品詳細
WOLFGANGLAIB2003年東京国立近代美術館で開催された展覧会にて購入しました。発行東京国立近代美術館丸亀市猪熊弦一郎現代美術館/ミモカ美術振興財団本棚で保管していましたが、ハードカバーの下の1角が擦れています。写真7参照中はは書き込みもなく、きれいな状態です。中古本としてご了承頂きますようお願いいたします。#WOLFGANGLAIB#ヴォルフガングライプ#現代アート#国立近代美術館
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