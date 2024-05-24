DX超気伝獣　ダイムゲン　希少レトロ　レア

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商品詳細
幼い頃お年玉を貯めて買った品物で30年以上は経過しています。大事に遊んでいたらしくいつもタオルに包んでいたそうです。このまま段ボールに入れているよりか、どなたか大切にしていただける方がいればと思い出品致します。ブランド・メーカー:バンダイ ダイムゲン８０年代 当時ものです。見える限り消毒・清掃を行っておりますが、至らない点はご了承下さい‼︎電池を入れる所など開けたいのですが、開け方もわからず壊しそうで開けられません。点灯確認はできておりません。その他動かせる所もあるのかもしれませんが、動作確認はしておりませんので、ご了承ください。使用状況:使用感あります。注意事項:シールの浮き、剥がれ、グレー部分変色あります。気になる方は購入をお控え下さい。気になる点などあれば連絡いただければ対応したいと思います。キャラクター···スーパー戦隊シリーズグッズ種類···その他
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