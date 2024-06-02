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商品詳細
FIORUCCITHEBOOKBYEVEBABITZAnotherHarlinLuistBookフィオルッチザ・ブックISBN洋書サイズ約21x28x1.5cmアディダス等のコラボ、天使で話題になりました。希少なフィオルッチのポップなアートワークを詰め込んだ洋書です。約30年以上前に当時、アート系専門書店で購入し長期保管しておりました。スレ、ヤケ、シミ等があるかもしれませんが、大きな破れ、キズ等は無く年代を考えますと当方の主観ですが気にならず美品の部類かと。画像にてご判断ください。古いモノです。少しでも気になる方はご購入はお控えください。ノークレーム、ノーリターンでご検討よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/reinforcement111699.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle538225.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln86102.html
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希少 FIORUCCI THE BOOK アディダス フィオルッチ アート 本 - アート ...
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