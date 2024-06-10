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- 【美品】RUPERT NEVE DESIGNS RNHP
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商品詳細
閲覧頂きありがとうございます。RUPERTNEVEDESIGNSRNHPです。機材整理の為出品致します。［付属品］・本体・電源アダプター（変換4種）・箱初回付属品は全て揃っております。先程まで使用しておりましたので動作等不具合は全くございません。購入後、室内、禁煙環境での使用でした。目立った傷も無くとても美品かと思います。あくまで中古品ですのでご理解下さいませ。ご検討のほど宜しくお願いいたします。RNHP(リファレンス・ヘッドフォンアンプ)RUPERTNEVEDESIGNS#RUPERTNEVEDESIGNS#RNHP_リファレンス・ヘッドフォンアンプ_
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