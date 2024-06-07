【新品／特典付】クライマキナ/CRYMACHINA 数量限定はなまるBOX

NINTENDOSWITCH「クライマキナ/CRYMACHINA数量限定はなまるBOX」です。店舗特典＋メーカー特典のセットです。全て新品未開封です。■数量限定はなまるBOX内容・ろるあ氏描き下ろしBOX・オリジナルはなまるアートブック（80P）・オリジナル三面フレーム＆描き下ろし複製原画・ロゴステッカーシート・DLCカード「ウェディングドレスセット」■店舗特典「描き下ろしB2タペストリー」■メーカー特典「ダウンロードアイテムコード＆オリジナルサウンドトラックCD」よろしくお願い致します。#NintendoSwitch#任天堂#ニンテンドースイッチ#Switch



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