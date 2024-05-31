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渋谷すばる② NEED 二歳　ソロコン　コースター　ブランケット　キーホルダー
商品番号 I95301617203
商品名

渋谷すばる② NEED 二歳　ソロコン　コースター　ブランケット　キーホルダー
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 6,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

渋谷すばる　グッズ　まとめ売り②合計¥30000以上の商品になります。NEEDブランケット、コースターセット、スポンジ\u0026クリップセット、Tシャツ白　Sサイズ、タオル(TシャツSサイズはメンズ、レディース関係ないのでふだんのレディースM程方で着用可能ではないかと思います。未開封なので確実にとは言い切れませんが)二歳バッグ、バスタオル、キーホルダーセットソロコン　2015’2016'Tシャツ　2種類、サイズ表記ありませんのでフリーサイズかと。スポーツタオル、缶バッジセット絵本(絵本は外装が破れていたので綺麗な袋に入れ換えています)その他の年数が経っている物は外装のクスミ等、御了承下さい。まとめて御購入希望ですので、バラ売りは考えておりません。※❌こちらコンビニ、ATM支払い不可でお願いします。価格の変動、出品し直し等ございます。御了承下さい。祝日、週末関係無く夜勤もあり多忙な為、発送に数日頂く事がごさいますので、お日にちに余裕を持って御購入頂きますよう、お願い致します！#渋谷すばる　#グッズ　#tour#NEED#二歳　#ソロコン　#2015’#2016’#ブランケット　#コースター　#スポンジ　#クリップ　#Tシャツ　#バッグ　#トートバッグ　#タオル　#スポーツタオル　#バスタオル　#缶バッジ　#バッジ　#絵本　#キーホルダー
http://narcologia.ru/goods/stage231697.html
http://narcologia.ru/goods/injure578167.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit321786.html

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