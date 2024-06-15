紗久楽さわ先生　サイン会、トークショー　非売品グッズ　ポスター　百と卍

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商品詳細
#紗久楽さわ#百と卍コミックス発売した記念サイン会や神保町のトークショーで頂いたポストカード1枚丸いシール（2枚入り）、ロウソク（2個入り）ポチ袋（2枚入り）冊子1点、池袋アニメイト本店onblue漫画購入抽選会の時のサイン入りポスター1枚\u0026黄色のカード1枚ずっと大切に無印良品の箱にしまっていましたグッズ整理の為出品致しますバラ売り不可大切にして下さる方へポスターは4つに折りますA4サイズの封筒に入れて発送予定ですポスターはA3サイズです裏面も絵があります。写真6枚目参考コミックスは付きません
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