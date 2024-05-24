temptation us サイン テヒョン txt

親戚に頼んでいたUS限定サイン入りアルバムにランダム挿入されていたカンテヒョンのサインになります(参考に2枚目の外袋の写真を載せています)確実に公式品です複数枚購入し被りが出たため出品させていただきます⚠︎1枚の値段です2枚購入希望の方はお声がけ下さいまた2つでサインに違いがあるのでどちらがいい等ありましたらお声がけ下さい。ない場合はこちらの方で選びます高額のため追跡付きの匿名配送で防水＋折り曲がれ対策をして発送しますすり替え防止のため発送後のキャンセル不可即購入不可ご購入希望の方はコメントお願いしますTXTトゥバトレカサインtemptationアルバムヨンジュンスビンボムギュテヒョンカンテヒョンヒュニンカイ



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