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BTS 防弾少年団 ジョングク グク うちわ 団扇 セット まとめ売り
商品番号 T45054569890
商品名

BTS 防弾少年団 ジョングク グク うちわ 団扇 セット まとめ売り
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 2,729 円
在庫状況 あり

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商品詳細

公式です︎☺︎‬‪‪海外製品のため初期スレにご理解ください全て開封済みです！下の段の一番左の団扇（lys日本公演）は1度使用しました。袋はついてますがボロボロです(\u003e\u003c)※2枚目穴があいています　3枚目初期スレのようなものがございます　4、5枚目ONEとMOSに付属しているキーホルダーもつけさせていただきますがMOSの方に傷がついている+チェーンがありませんPTDは1つシールがありません他の商品とまとめて購入する場合はコメントください！発送までお時間いただきます(ᐡᴗᴗᐡ)❤︎バラ売り△即購入◎JungkookBTSWORLDPTDpermissiontodanceON:EMOSMAPOFTHESOULTOURlysLoveyourselfLoveyourselfJAPANeditionイルコンTHEFINALWINGSEPISODE3
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