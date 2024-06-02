BTS 防弾少年団 ジョングク グク うちわ 団扇 セット まとめ売り

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公式です︎☺︎‬‪‪海外製品のため初期スレにご理解ください全て開封済みです！下の段の一番左の団扇（lys日本公演）は1度使用しました。袋はついてますがボロボロです(\u003e\u003c)※2枚目穴があいています 3枚目初期スレのようなものがございます 4、5枚目ONEとMOSに付属しているキーホルダーもつけさせていただきますがMOSの方に傷がついている+チェーンがありませんPTDは1つシールがありません他の商品とまとめて購入する場合はコメントください！発送までお時間いただきます(ᐡᴗᴗᐡ)❤︎バラ売り△即購入◎JungkookBTSWORLDPTDpermissiontodanceON:EMOSMAPOFTHESOULTOURlysLoveyourselfLoveyourselfJAPANeditionイルコンTHEFINALWINGSEPISODE3