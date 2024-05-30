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須賀月真、文鎮亀
商品番号 V97669851972
商品名

須賀月真、文鎮亀
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 3,325 円
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商品詳細

横約17、5センチ奥行き3、7センチ高さ2、3センチです蝋型師、須賀月真、伝統工芸作家亀の文鎮箱に多少汚れ有ります
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful800351.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce393055.html
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