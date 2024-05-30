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限定 九谷　伝統工芸　灰皿
商品番号 M28244673817
商品名

限定 九谷　伝統工芸　灰皿
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 2,443 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆ご覧頂きありがとうございます。自宅保管です。◆サイズ/直径/約30.5cm/口径/約14.3cm×高さ/約8.7cm◆金彩に経年のくすみ/底の糸ジリに黒っぽさ/あります。現在入手不可のお品ものになります。専用箱古いですがございます。※お値段ご相談くださいませ。#九谷#高級灰皿#灰皿#レア
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