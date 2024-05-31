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加藤あい/アイドル　女優　写真集/貴重　未開封　シュリンク付き　写真集/ｙｃ
商品番号 W19763290654
商品名

加藤あい/アイドル　女優　写真集/貴重　未開封　シュリンク付き　写真集/ｙｃ
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きまして有難うございます。80年代、90年代アイドル未開封写真集を中心に90年代の雑誌が沢山ありますのでゆるく出品して参ります。貴重未開封シュリンク付き帯付き　　2冊＋クリアファイル2枚目立つ損傷は見られませんがシュリンクにはスレ、表紙・背表紙にもスレなどあるかと思います。神経質な方や完全品をお求めの方は購入しないで下さい。未開封をお探しの方に如何でしょうか。発送はゆうパケットポスト（匿名配送ご自宅のポストへ投函）にて送料無料です。思い違いなどによる返品はお受けできません。
http://narcologia.ru/goods/contemplate873877.html
http://narcologia.ru/goods/reflector134464.html
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