DREAMCAST すぐに遊べるソフト付 サクラ大戦バージョン

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商品詳細
限定サクラ大戦モデルのドリームキャストになります動作確認はストIII3rdにて確認済です届いてすぐに遊べるソフトマーヴルVSカプコン2付きますバラ売り❌少しお値引可能SEGA旧世代ゲーム機本体DREAMCASTゲーム機本体種類:旧世代ゲーム機本体ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#セガ#SEGA#限定モデル#サクラ大戦#ドリームキャスト本体#レア#ドリキャス#限定#サクラ#ヴィジュアルメモリ#CAPCOM#カプコン#えすけーゲームSEGA旧世代ゲーム機本体DREAMCASTゲーム機本体種類:旧世代ゲーム機本体ポータブル・据置タイプ:据置タイプ
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