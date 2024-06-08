サイン本　ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ(2)

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「ちいかわなんか小さくてかわいいやつ(2)」写真2枚目の通り、ナガノさんのサイン入りになります。目立った汚れや傷、折れはなく自宅保管しておりました。折り曲がらないよう緩衝材を使用し追跡可能な方法で発送致します。 お値下げ交渉も検討致しますのでお気軽にコメントください。#ナガノ#本#コミック／コミック