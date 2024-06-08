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サイン本　ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ(2)
商品番号 J52705349714
商品名

サイン本　ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ(2)
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 2,415 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「ちいかわなんか小さくてかわいいやつ(2)」写真2枚目の通り、ナガノさんのサイン入りになります。目立った汚れや傷、折れはなく自宅保管しておりました。折り曲がらないよう緩衝材を使用し追跡可能な方法で発送致します。　　お値下げ交渉も検討致しますのでお気軽にコメントください。#ナガノ#本#コミック／コミック
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